Take-Two minimizza le paure che Grand Theft Auto VI sia "troppo grande da gestire"

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Ci sono molte indicazioni che Grand Theft Auto VI sarà assolutamente enorme, non solo per portata ma anche per la sua storia e ambizione. Ma ora Rockstar vuole rassicurare i tifosi che temono che il gioco possa essere troppo per loro e risultare un po' troppo opprimente.

Questa critica è stata affrontata recentemente dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, in un'intervista a The Games Business, dove ha chiarito che anche chi gestisce lavoro, famiglia e altre attività sarà in grado di affrontare il gioco.

Zelnick ritiene che la preoccupazione sia molto esagerata. Secondo lui, Rockstar ha sempre mirato a raggiungere un pubblico ampio, anche se i loro giochi sono principalmente rivolti agli adulti. Sottolinea che l'azienda si impegna a creare "il miglior intrattenimento disponibile", il che in pratica significa che quante più persone possibile dovrebbero desiderare—e poter giocare—a giocare fino a questo punto.

Tuttavia, ovviamente resta da vedere quanto questa affermazione si allinei effettivamente con la realtà una volta che il gioco sarà rilasciato. Perché non dimentichiamo Red Dead Redemption 2—un gioco che ci ha praticamente costretti a vivere una vita da cowboy parallela per stare al passo con tutto. E Grand Theft Auto VI difficilmente sarà più piccolo. Speriamo di avere la risposta a questa domanda entro la fine dell'anno, a meno che la partita non venga rimandata ancora una volta.

Temi che Grand Theft Auto VI diventi troppo grande e che semplicemente non riuscirai a tenere il passo?