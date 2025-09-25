Take-Two prevede che GTA VI frantumerà ogni record di vendite

HQ

Take-Two crede fermamente in Grand Theft Auto VI, e quando il gioco uscirà il prossimo anno - ammesso che non ci siano ulteriori ritardi - senza dubbio metterà in ombra tutto il resto. Nessuno dubita che Grand Theft Auto VI venderà a ruba, e le previsioni non ufficiali puntano a cifre un po' assurde.

Secondo la stessa Take-Two, che ha fatto alcuni calcoli approssimativi basati su pre-ordini e liste dei desideri su varie piattaforme, Grand Theft Auto VI potrebbe vendere tra i 18 e i 20 milioni di copie nelle prime 24 ore. A titolo di confronto, Grand Theft Auto V ha venduto circa 11 milioni di copie il giorno del suo lancio, più di dieci anni fa. Quindi, visto come è cambiato il panorama e la diffusione della distribuzione digitale, 18-20 milioni di giochi venduti sono sicuramente una possibilità.

E non finisce qui, perché secondo gli analisti, Grand Theft Auto VI potrebbe benissimo raggiungere l'incredibile cifra di 85 milioni di giochi venduti entro 60 giorni, se tutto va bene. La stessa Rockstar ha, come al solito, scelto di tacere e di non commentare le previsioni, ma tutto fa pensare che si tratti del più grande lancio di sempre per il settore, e con ogni probabilità di un trionfo monumentale per Rockstar (e Take-Two). In effetti, qualsiasi altra cosa sarebbe quasi una delusione. Quante copie pensi che Grand Theft Auto VI venderà nelle prime 24 ore?