Taron Egerton diventa completamente maniaco mentre dà la caccia a Charlize Theron nell'Apex di Netflix

Netflix ha alcuni film e serie TV promettenti in arrivo questo aprile e un esempio è il survival action movie noto come Apex, un film in cui vediamo Charlize Theron spinta al suo limite assoluto.

Il film segue un dipendente di adrenalina noto come Sasha, che si avventura nella natura selvaggia australiana per conquistare un fiume particolarmente pericoloso. Tuttavia, i suoi piani vengono sventati quando un maniaco folle interpretato da Taron Egerton appare e inizia a cacciarla per sport. Sì, è una situazione di lotta o fuga, uccidi o vieni ucciso, con Egerton che interpreta un ruolo che ricorda davvero la performance di James McAvoy nei panni di Beast nei film Split/Glass.

Come riportato nella sinossi, potete vedere questo qui sotto insieme al trailer:

"Mettendo alla prova i suoi limiti nella remota e spietata natura selvaggia australiana, Sasha (Charlize Theron) si ritrova improvvisamente non solo di fronte agli elementi, ma anche di fronte a un predatore spietato e letale (Taron Egerton)."

Secondo la data di anteprima di Apex, arriverà su Netflix il 24 aprile.