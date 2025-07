Taylor Kitsch prende il timone nella serie prequel di The Terminal List Dark Wolf

Dopo che The Terminal List si è rivelato un grande successo tra gli abbonati Prime Video, non ci è voluto molto a Amazon e Prime Video per esplorare come potevano continuare ad espandere l'universo. La soluzione finale è stata quella di sviluppare una serie prequel che riportasse in auge il James Reece di Chris Pratt, ma si concentrasse principalmente sul personaggio di Ben Edwards di Taylor Kitsch, che ha affrontato una brutta fine nella serie principale.

A quanto pare vedremo come questa idea prenderà forma prima piuttosto che dopo, dato che The Terminal List: Dark Wolf dovrebbe arrivare il Prime Video del 27 agosto. Prima di quella data, il primo teaser dello show ha debuttato e ha anticipato una storia che sembra svelare come Ben Edwards sia stato coinvolto nel brutto business di lavorare per la CIA, qualcosa che lo ha messo in contrasto con il suo ex capitano e caro amico, Reece di Pratt.

Per quanto riguarda la trama, ci viene detto: "The Terminal List: Dark Wolf è una serie prequel con una storia di origine che segue "Ben Edwards" durante il suo viaggio dai Navy SEAL al lato clandestino delle Operazioni Speciali della CIA. La serie è un thriller di spionaggio che esplora il lato più oscuro della guerra e il costo umano che ne deriva".

Per il resto, si noti che lo spettacolo è stato realizzato insieme a veterani militari nel tentativo di renderlo ancora più autentico e, per quanto riguarda le star aggiuntive, possiamo aspettarci che Tom Hopper appaia al fianco di Luke Hemsworth, Dar Salim e Robert Wisdom.

The Terminal List: Dark Wolf arriverà il Prime Video del 27 agosto con una premiere di tre episodi e offrirà poi nuovi episodi su base settimanale fino all'arrivo dell'episodio finale il 24 settembre.