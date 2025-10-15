Taz Skylar parla del nuovo Pirati di Cappello di paglia nellaOne Piece stagione 2: "È stata un'esperienza divertente, è diventata decisamente esponenziale"

HQ

Non è ancora chiaro fino a che punto arriveremo con Rufy e i suoi amici nella seconda stagione della serie live action One Piece su Netflix. Ovviamente, ora siamo in grandi campionati, poiché l'allegra ciurma di pirati sognatori sta per entrare nella Grand Line, il leggendario mare inanellato del mondo dove si suppone che il leggendario tesoro One Piece si trovi alla fine, e colui che lo ottiene sarà proclamato Re dei Pirati. E sembra che gli attuali cinque membri della Ciurma di Cappello di Paglia avranno bisogno di un po' di aiuto in più.

Perché nellaOne Piece stagione 2 il mondo diventa più grande, e così anche le esigenze della produzione, che guadagna in scala e membri ricorrenti. Ed è stato su quest'ultima parte che abbiamo fatto una chiacchierata molto speciale con Taz Skylar, l'attore nato alle Canarie che interpreta Sanji nella serie. Taz si è preso del tempo dal suo programma durante il Comic-Con di San Diego a Malaga, in un'intervista che potete guardare con i sottotitoli qui sotto.

HQ

Oltre a parlarci di come gli showrunner abbiano trovato la ricetta perfetta per portare con successo il manganime in una serie live-action, quando gli è stato chiesto cosa potesse dirci del secondo lotto di episodi, che sarà presentato in anteprima nel 2026, Skylar ha naturalmente tenuto segreto quasi tutto, ma il successo della prima stagione ha anche messo una responsabilità sulle loro spalle. "Penso che per noi, la prima volta, sia stato come un microcosmo molto piccolo, perché eravamo solo noi cinque", ha iniziato, "Alcune persone andavano e venivano, ma noi eravamo gli unici che rimanevano per l'intero spettacolo".

"E anche se il mio personaggio non è apparso nella prima stagione fino a pochi episodi dopo, ero lì fin dall'inizio. Mi stavo allenando. Ero uno dei Pirati di Cappello di Paglia. Ci stavamo riunendo tutti in quello stesso periodo".

In effetti, è entrato così tanto nel personaggio di Sanji che è diventato uno chef improvvisato durante la produzione. "Stavo imparando a cucinare. Stavo cucinando per il set".

"Mi stavo allenando. Tutti gli altri stavano filmando. Stavamo parlando di quello che stava succedendo. Ci stavamo avvicinando l'uno all'altra, ma eravamo gli unici ad avere un legame in quel momento. E poi, la seconda volta, c'erano un sacco di nuove persone che erano entrate nel circolo e che sarebbero state presenti, se non per tutta la durata, per la maggior parte di essa.

All'improvviso ci è diventato chiaro che ora il nostro compito era, in un certo senso, quello di includere tutti e facilitare quello spazio in cui tutti potessero sentirsi inclusi in una famiglia".

Cosa ne pensi, non vedi l'ora che arrivi la seconda stagione di One Piece su Netflix?