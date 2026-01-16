Ted gioca Dungeons & Dragons nella seconda stagione della commedia

HQ

La seconda stagione di Ted è all'orizzonte e, prima del suo lancio a marzo, abbiamo il trailer ufficiale per darci un'anticipazione di ciò che sta per arrivare, mentre Johnny e Ted ci raccontano ancora di più della loro amicizia di una vita.

Iniziamo il trailer riconoscendo che Johnny è un po' più grande ora. È all'ultimo anno di liceo ed è ufficialmente adulto. Almeno, agli occhi dei suoi genitori. Johnny vuole ancora divertirsi e combinare guai, cosa che fa spesso in questa nuova stagione.

Dal chiamare una linea telefonica per il sesso al sedersi a giocare a D&D con la sua famiglia (il che ovviamente significa che vediamo tutti in abiti da fantasia), ci sono molte marachelle in Ted Stagione 2. La nuova stagione debutta il 5 marzo, e puoi vedere il trailer qui sotto: