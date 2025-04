Tekken 8 è attualmente in fase di smontaggio da parte dei giocatori su Steam

HQ

Potresti chiederti la stessa cosa se dovessi guardare la recente valutazione delle recensioni di Tekken 8 su Steam, che è crollata a un punteggio complessivo estremamente negativo dal lancio della stagione 2 del gioco.

Dopo essere stato lanciato con recensioni entusiastiche nel gennaio 2024, il gioco sembrava un'ottima aggiunta alla storica serie di combattimenti. Tuttavia, con il lancio dellaTekken 8 Stagione 2, i fan hanno preso seri problemi con il modo in cui sono stati gestiti i combattenti. Dando un'occhiata ad alcune delle recensioni di Steam, sembra che piuttosto che migliorare le capacità difensive dei personaggi del gioco, Tekken 8 abbia invece cercato di rendere tutti ugualmente forti, il che ha portato a sistemi e personaggi omogeneizzati.

C'è la speranza che le cose possano cambiare e cambieranno in meglio, ma in questo momento i fan stanno facendo sentire la loro voce tramite la pagina delle recensioni su Steam. "Nessuno, letteralmente nessuno ha chiesto questi cambiamenti, anche i nuovi giocatori non hanno mai chiesto più attacco in un gioco che manca chiaramente di opzioni difensive ed è facile premere il pulsante e vincere come nella maggior parte dei giochi di Tekken", scrive il recensore Yojinka_7. In parole povere, il recensore Argent Illiora ha detto "per favore ripristina la patch a questo punto, questo non è più Tekken".

