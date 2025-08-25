Tekken 8 perde il suo assistente alla regia, poiché Yohei Shimbori lascia Bandai Namco alla fine di agosto

HQ

Yohei Shimbori è noto per il suo servizio presso Team Ninja e anche come direttore del gioco di combattimento del 2019 Dead or Alive 6. Ora ha chiarito tramite un messaggio X (notato dal finlandese Muropaketti), che lascerà Bandai Namco alla fine di agosto, quindi alla fine di questa settimana.

Shimbori è entrato a far parte di Bandai Namco nel dicembre 2023 per lavorare come assistente alla regia per Tekken 8, uscito a gennaio 2024.

Nel suo messaggio di annuncio, Yohei Shimbori non ha detto dove andrà la sua carriera, ma molto probabilmente rimarrà nel regno dei videogiochi.

Traduzione fornita da Google:

"[Annuncio] Lascerò Bandai Namco Studios alla fine di questo mese. Mentre ero lì, sono stato coinvolto in una varietà di progetti, ma sono stato particolarmente coinvolto in Tekken 8, principalmente negli outgame, e ho ricevuto supporto da molte persone, inclusi i nostri clienti. Colgo l'occasione per esprimere la mia sincera gratitudine. Grazie mille!"