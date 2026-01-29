Tempi delle semifinali degli Australian Open rivelati per Alcaraz-Zverev, Djokovic-Sinner: quando guardare in Europa, Regno Unito

HQ

Le semifinali degli Australian Open sono pronte, con due match da scena tra Jannik Sinner e Novak Djokovic; e tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il calendario è stato finalmente rivelato, e questi sono gli orari in cui potrete guardare le due partite.

Purtroppo, a causa del fuso orario australiano, sarà difficile per la maggior parte degli europei guardare le partite in diretta, almeno la prima tra Alcaraz e Sinner, che si svolge nel cuore della notte tra giovedì e venerdì.



Semifinale 1: Carlos Alvaraz vs. Alexander Zverev: venerdì 30 gennaio, 4:30 AM (CET), 3:30 AM GMT



Semifinale 2: Novak Djokovic vs. Jannik Sinner: venerdì 30 gennaio, 9:30 (CET), 8:30 GMT nel Regno Unito



Per il primo Grande Slam della stagione tennistica 2026, i quattro migliori giocatori, dal numero 1 al 4 al mondo, si sfideranno tra i quattro finalisti. Molti si aspettano un'altra finale Alcaraz-Sinner, ma pensi che ci possano essere delle sorprese?