Tempo e come guardare la finale degli US Open (singolare maschile e femminile)

Gli US Open si concluderanno con la vittoria più prevedibile. Nel singolare maschile, Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner. Nonostante gli sforzi di Novak Djokovic per resistere ancora un po' nell'élite, e l'encomiabile sforzo di Felix Auger-Aliassime di battere Sinner in un set, la finale sarà di nuovo tra Alcaraz e Sinner, numero 1 e 2 del mondo, un gradino o due sopra la concorrenza.

Dopo le semifinali di venerdì, la finale è fissata e gli US Open hanno confermato gli orari: inizierà alle 20:00 CET, 19:00 BST di domenica 7 settembre. Sono le 14:00 ora locale a New York, un orario strano per giocare la partita, ma comodo per i tifosi europei, soprattutto in una partita che, visto il livello dei due, potrebbe arrivare anche a quattro o cinque ore se si giocano quattro o cinque set.

Finale singolare femminile tra Sabalenka e Anisimova

Per quanto riguarda le donne, i tifosi di New York avranno una resa dei conti tra Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, ma potranno sostenere la propria Amanda Anisimova, stella nascente del tennis (seconda finale del Grande Slam consecutiva dopo Wimbledon), che ha sconfitto la beniamina dei fan Naomi Osaka in semifinale.

La finale del singolare femminile degli US Open inizia alle 20:00 CET, 21:00 BST di sabato 6 settembre .

Come guardare la finale degli US Open

Come per la maggior parte del circuito ATP, è possibile seguire le finali degli US Open solo sui canali a pagamento. Eurosport è il canale principale per molti mercati europei, tra cui:



Albania



Belgio



Bosnia-Erzegovina



Bulgaria



Croazia



Cipro



Repubblica Ceca



Danimarca



Estonia



Finlandia



Francia



Georgia



Grecia



Ungheria



Islanda



Paesi Bassi



Norvegia



Polonia



Portogallo



Svezia



Svizzera



Turchia



Ucraina



Altri canali includono:

Austria: Puls4





Italia: Sky Sport



Regno Unito, Irlanda: Sky Sports



Spagna: Movistar

