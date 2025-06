Tencent acquista Arrowhead, 15,75% per 80 milioni di dollari

HQ

Tencent ha acquisito il 15,75% delle azioni dello studio svedese Arrowhead Game Studios per la somma di 80 milioni di dollari, valutando lo studio a circa 532 milioni di dollari.

Secondo le fonti, l'accordo è stato effettivamente completato nel luglio dello scorso anno, ma solo ora è diventato di dominio pubblico. Johan Pilestedt, uno dei fondatori di Arrowhead, ha rilasciato una breve dichiarazione in relazione all'annuncio, descrivendo come questa nuova partnership aprirà opportunità completamente nuove per lo studio in termini di ingresso nel mercato cinese dei giochi.

"La base di giocatori cinesi è il Santo Graal nell'industria dei giochi"

Nonostante l'investimento di Tencent, Arrowhead prevede di autofinanziare il suo prossimo gioco e ha dichiarato di rimanere aperta a future collaborazioni con Sony, anche se il loro prossimo progetto non coinvolgerà direttamente PlayStation.