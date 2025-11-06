Terminator 2D: No Fate colpito con un altro ritardo

HQ

Sfortunatamente, non ci sono molti film di Terminator oltre ai primi due che sono davvero buoni e, purtroppo, ci sono anche solo due giochi di Terminator davvero buoni: Robocop vs. Terminator (1993) e Terminator: Resistance (2019).

Ma presto potrebbero esserci tre grandi giochi basati sul franchise di Terminator, poiché l'imminente Terminator 2D: No Fate sembra molto promettente. Ma... Purtroppo, dovremo aspettare ancora un po' per questo.

Dopo diversi ritardi, è ormai chiaro che nemmeno Bitmap Bureau e Reef Entertainment saranno pronte entro il 26 novembre, come promesso in precedenza, e in una lettera aperta si dicono "sinceramente dispiaciuti per i ripetuti ritardi", e proseguono:

"Sono finalmente arrivate le componenti fisiche per tutte le edizioni, dopo i continui ritardi che ci hanno allontanato dai nostri programmi precedenti. Tuttavia, ora dobbiamo assemblare le edizioni fisiche, cosa che abbiamo bisogno di un po' di tempo per fare.

Per questo motivo, stiamo spostando la data di lancio di Terminator 2D: No Fate al 12 dicembre 2025, per tutte le versioni fisiche e digitali del gioco".

Molto deludente, ovviamente, ma uscirà comunque quest'anno, e stiamo parlando solo di poco più di due settimane. Speriamo che il tempo extra significhi che possiamo aspettarci un gioco più rifinito e privo di bug che altrimenti, e che sarà all'altezza delle nostre aspettative.

Se ti sei perso lo sparatutto di ispirazione retrò Terminator 2D: No Fate, rinfrescati la memoria con il trailer e alcuni screenshot qui sotto. Uscirà per PC, PlayStation, Switch e Xbox.