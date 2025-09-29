Terminator 2D: No Fate posticipa la data di uscita al 26 novembre

HQ

È arrivato come un avvertimento dell'ultimo minuto e ci ha colti tutti di sorpresa. I ragazzi di Reef Entertainment sono usciti allo scoperto per spiegare il ritardo con cui usciamo tanto attesa di Terminator 2D: No Fate, il gioco d'azione a scorrimento laterale in cui riviviamo in gloriosa pixel art la storia di Terminator 2: Il giorno del giudizio di James Cameron.

Oltre a interpretare diversi personaggi del film originale (tra cui Linda Hamilton, Robert Patrick e Arnold Schwarzenegger) in Terminator 2D: No Fate avremmo anche assunto il ruolo di un soldato della resistenza nella guerra contro le macchine di Skynet in futuro.

Beh, se sappiamo già che non passeremo la notte di Halloween a giocare a tutto questo, è a causa della crisi dei dazi e delle importazioni causata dal governo degli Stati Uniti di Donald Trump, o almeno così sembra dalla dichiarazione dello studio. La data di uscita di è stata spostata dal 31 ottobre al 26 novembre 2026, dando allo studio il tempo di completare l'assemblaggio delle edizioni fisiche del gioco Day One e Collector's.

E' un po' strano aver posticipato anche le versioni digitali del gioco, ma considerando che si tratta di un producer con un chiaro debole per il formato retrò e fisico, potremmo dare credito alla spiegazione.

Acquisterai Terminator 2D: No Fate ? Il gioco è in arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch.