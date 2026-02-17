Tesla ritarda nuovamente l'implementazione di Apple CarPlay

HQ

È passato molto tempo da quando Tesla ha annunciato che, come altri produttori, offrirà la piena compatibilità con Apple CarPlay oltre al loro amatissimo sistema operativo di bordo. Ma il lancio vero e proprio è stato rimandato più volte, e ora hanno annunciato che non sono ancora del tutto pronti.

Secondo nuove informazioni di Bloomberg, Tesla ha incontrato ulteriori problemi, in particolare problemi di compatibilità tra le mappe di Tesla e l'app Maps di Apple, che fornisce i dati di base per la navigazione. Più nello specifico, il problema si presenta quando la guida autonoma di Tesla è attivata, dove la sincronizzazione con Apple Maps non funziona.

Secondo Bloomberg, Tesla ha chiesto aiuto ad Apple per risolvere questi problemi e Apple ha accettato. A quanto pare ci vorranno alcune patch su iOS 26 per risolvere questo problema, ma il rilascio dovrebbe comunque arrivare prima possibile.