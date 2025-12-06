Tetris ' creatore rivela i tre momenti "aha!" che hanno cambiato il mondo del gaming

Proprio ieri abbiamo avuto l'occasione unica nella vita di sederci con i creatori dei due più grandi enigmi della storia: Tetris e il Cubo di Rubik.

Si è scoperto che Alexey Pajitnov riceverà il primissimo riconoscimento OXO Legends più tardi oggi, e volevamo sapere quale sia stato il momento "eureka" in cui il programmatore russo si è reso conto di aver creato qualcosa di rivoluzionario e funzionale per la prima volta negli anni '80.

Durante il video, il creatore ricorda tre aspetti specifici che hanno fatto avanzare il progetto. In definitiva, sono state le due meccaniche di gioco di base, e non solo la grafica, a definire le tappe di sviluppo del programma. Secondo lo stesso Alexey:

"Aha!" Momento #1: Ideare la premessa e la grafica computerizzata

"Tetris è stato ispirato da un gioco chiamato Pentomino", spiega nell'intervista esclusiva a Gamereactor sopra. "Ho provato a trasformare quel set di pezzi in una partita per due giocatori. L'ho programmata io stesso e non avevo grafica sul computer, quindi mettere qualche immagine sullo schermo era una vera sfida".

"Aha!" Momento #2: Rotazione in tempo reale

"Una volta che avevo il programma che spostava i pezzi, li posizionava sullo schermo, li spostava e ruotava, quella era una procedura diversa. Quando ho fatto le attività rotazionali è stato incredibile da vedere; Premi i tasti e il pezzo ruota immediatamente! Ora sembra ridicolo, ma in quel periodo era un momento emozionante. Quello è stato il mio primo 'aha'. L'ho visto e ho deciso che un gioco in tempo reale sarebbe stato molto utile con questo".

"Aha!" Momento #3 e caratteristica chiave in Tetris: Liberare le linee

"Quando il gioco ha iniziato a funzionare con tutte le posizioni e tutto il resto, il campo si riempiva in un attimo, tipo 20 secondi, e la partita era finita. Stavo pensando a come estendere il gioco nel tempo... Poi l'ho guardato più attentamente e ho visto che la linea riempita è un po' morta sullo schermo; Non ha più scopo. Quindi se lo tolgo, posso continuare a giocare. Quello era il principale 'aha' del gioco. In quel momento, la partita era finita".

Più avanti nell'intervista, parliamo del lato competitivo di Tetris, che ha dato vita a una comunità più ampia di giocatori professionisti ancora attiva 40 anni dopo l'uscita originale. Per coincidenza, proprio la prossima settimana i migliori giocatori di 60 paesi si affronteranno a Dubai per decidere il primo campione mondiale Red Bull Tetris di sempre.

"Ogni partita ha una componente competitiva, qualunque essa sia", crede Pajitnov. "Ogni volta che hai una sfida, significa una qualche tipo di competizione: contro te stesso, contro l'autore o contro gli altri. Ho subito visto il potenziale ovvio del mio gioco nel mondo dei giochi, perché oltre a tutte le sue caratteristiche specifiche è solo un gioco normale, e la gente gioca per competere".

Sapevi come è stato creato Tetris ? E giochi in modo casual o competitivo?