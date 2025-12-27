Thailandia e Cambogia concordano un secondo cessate il fuoco

HQ

Thailandia e Cambogia hanno interrotto settimane di intensi combattimenti lungo il loro confine condiviso con un nuovo cessate il fuoco, segnando la seconda tregua di questo tipo negli ultimi mesi. L'accordo è arrivato dopo 20 giorni di scontri che hanno causato almeno 101 morti e sfollato più di 500.000.

Il cessate il fuoco è stato riportato in vigore poco dopo l'entrata in vigore, senza segnalazioni immediate di colpi d'arma da fuoco. Entrambi i paesi hanno concordato di mantenere le attuali posizioni delle truppe ed evitare rinforzi che potrebbero aumentare le tensioni.

La tregua segue i precedenti tentativi di fermare i combattimenti

La tregua rinnovata segue tentativi precedenti di fermare i combattimenti, incluso un cessate il fuoco a luglio mediato da Trump e dal primo ministro malese Anwar Ibrahim. Quell'accordo è crollato all'inizio di questo mese, riaccendendo scontri lungo alcune parti del confine lungo 817 chilometri (508 miglia).

Secondo il nuovo accordo, l'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) monitorerà il cessate il fuoco, mentre Thailandia e Cambogia manterranno una comunicazione diretta tra i loro ministri della difesa e i capi militari. L'accordo consente inoltre ai civili sfollati di tornare a casa e prevede il previsto ritorno di 18 soldati cambogiani detenuti dalla Thailandia se la tregua rimane per 72 ore.

Il cessate il fuoco non influisce sul lavoro in corso di demarcazione dei confini, che rimane oggetto di discussione bilaterale. Entrambe le parti hanno sottolineato che i combattimenti erano tra i loro eserciti, non tra i propri popoli, con i funzionari che sollecitavano una risoluzione calma e pacifica delle controversie.