The Acolyte lo showrunner rivela la connessione di Knights of Ren con The Stranger

Nonostante alcune sequenze d'azione appariscenti, gran parte di The Acolyte è stato disprezzato da una parte rumorosa della fanbase di Star Wars, il che ha reso chiaro alla Disney che non volevano vedere altro. La Disney ha ascoltato e ha cancellato lo spettacolo dopo che la sua prima stagione ha lasciato un grande cameo di Darth Plagueis alla fine.

Ora, in un nuovo libro The Art ofThe Acolyte (via SFF Gazette), la showrunner diThe Acolyte Leslye Headland rivela cosa sarebbe successo al personaggio di Manny Jacinto, Qimir AKA The Stranger, se lo show fosse continuato.

"Era nel design del personaggio, oltre a sapere che avremmo introdotto Darth Plagueis, che deve finire con Palpatine come suo apprendista". Ha scritto Headland. "Seguendo la Regola dei Due - un precetto che limitava i Sith a soli due alla volta, un maestro e un apprendista - un modo per farlo andare avanti è se lo Straniero è il primo Cavaliere di Ren, parte di un culto adiacente ai Sith che sappiamo che alla fine sopravvive."

Questo è certamente un modo in cui lo show avrebbe potuto prendere il personaggio. Sappiamo molto poco dei Cavalieri di Ren, a parte il fatto che appaiono come i taglienti servitori di Kylo Ren nella trilogia sequel. Un po' di sciocchezza sulla loro tradizione sarebbe stata apprezzata da alcuni, ma dubitiamo che questo abbia spinto qualcuno a battere il pugno contro la sporcizia sperando The Acolyte potesse tornare.