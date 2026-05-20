The Agency torna a Paramount + tra un mese per la seconda stagione

Paramount+ presto espanderà The Agency, dato che la serie thriller di spionaggio guidata da Michael Fassbender tornerà presto sulla piattaforma di streaming per il suo secondo lotto di episodi.

La seconda stagione inizierà tra un mese, con la prima puntata prevista per il 21 giugno, quando inizierà la stagione di dieci episodi e vedrà il marziano di Fassbender continuare a esistere e sopravvivere in un mondo in cui cerca di bilanciare amore, vita e la sua missione finale.

Con il prossimo round di episodi in arrivo imminente, Paramount ha condiviso un trailer ufficiale che approfondisce ciò che la stagione offrirà ai fan. Anche se potete vedere questo con i vostri occhi qui sotto, vale anche la pena notare che la seconda stagione di The Agency vedrà il ritorno del cast stellare, tra cui Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston e Richard Gere.

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