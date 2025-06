The Batman - Part II: La sceneggiatura è finita, ma il film è ancora molto lontano

HQ

Secondo quanto riferito, Matt Reeves ha completato la sceneggiatura di The Batman - Part II, il sequel dell'acclamato e grintoso film di supereroi del 2022 con Robert Pattinson. L'uscita del film era originariamente prevista per questo autunno, ma a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno (tra gli altri fattori), è stato posticipato di un anno intero a ottobre 2026.

In un'intervista con Collider, il regista ha raccontato di essere attualmente in fase di pre-produzione e che l'intero team creativo - tra cui Greig Fraser (fotografia) e James Chinlund (scenografia) - è tornato a bordo per realizzare ancora una volta una versione stilisticamente oscura e intensa di Gotham City.

Reeves sottolinea l'importanza di dare alla storia e ai suoi personaggi il tempo di svilupparsi in modo naturale, motivo per cui la sceneggiatura ha richiesto più tempo per essere completata. Non ci sarà alcun collegamento con il nuovo DC Universe di James Gunn, tuttavia, poiché The Batman rimane un progetto autonomo di "Elseworlds". Ciò significa che Reeves è libero di continuare a esplorare la sua versione unica del Crociato Incappucciato.

Non vedi l'ora di The Batman - Part II ?