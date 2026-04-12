The Boys: Il Messico è ancora in arrivo con una bozza pilota recentemente consegnata a Amazon

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The Boys sta per concludersi. L'ultima stagione della popolare serie d'azione di supereroi di Prime Video è in corso e, sebbene questo segnerà la conclusione per molti personaggi chiave, per molti altri l'universo più ampio ha ancora molti progetti da esplorare.

Un esempio è The Boys: Mexico, che è un progetto spin-off che è, beh... ambientato in Messico. Non abbiamo sentito molto di sostanziale sulla serie perché è ancora in fase di sviluppo, ma forse presto questo cambierà.

Parlando con Entertainment Weekly, The Boys lo showrunner Eric Kripke ha commentato lo stato di The Boys: Messico, spiegando che una prima bozza del pilot è stata consegnata ad Amazon, cosa che spera porti a un impegno da parte dello streamer.

"Sì. Hanno appena consegnato una bozza del pilot ad Amazon. Amazon sembrava davvero apprezzarlo e sembrava fare tutti i rumori giusti. Hanno dato alcune note, quindi le incorporeremo. Gareth [Dunnet-Alcocer], che è lo scrittore, è così intelligente e bravo. Ne penso che farà un'altra bozza. Ma sembra che... Chi diavolo lo sa? Non si può mai prevedere queste cose, ma siamo pieni di speranza."

Quindi forse presto avremo un'avventura The Boys che si trova fuori dai confini degli Stati Uniti e fuori dalla portata di Homelander. Guarderesti una serie del genere?