The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem per offrire divertimento imprevedibile e adatto alle famiglie

Verso la fine dell'anno, ci aspettiamo che un nuovissimo film d'animazione The Cat in the Hat arrivi al cinema e, naturalmente, con un film iconico per famiglie che presto debutterà, ha senso che ci sia anche un videogioco adatto alle famiglie basato sul gatto caotico.

Dr. Seuss Enterprises ha collaborato con Outright Games e lo sviluppatore Causal Brothers per creare il titolo noto come The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem, con un gioco da festa che "invita i giocatori in un mondo di caos giocoso e divertimento imprevedibile". Sarà giocabile sia in solitaria che con fino a quattro amici in azione locale, e i giocatori potranno imbellirsi nei panni di Sally, Johnny, Thing 1, Thing 2 e Little Cat A, mentre il mammifero principale, Il Gatto Col Cappello (e il caro Fish), gestiscono l'esperienza come commentatori.

In arrivo su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 30 ottobre (pochi giorni prima della prima del film), ci è stato detto che il gioco offrirà due modalità di gioco principali. Il principale sarà Find the Cat, una sorta di esperienza frenetica a nascondino, mentre il secondo è una serie di minigiochi, offrendo un totale di 18 attività da sfogliare.

Oltre a tutto ciò, nel comunicato stampa ci viene informato che il gioco è stato progettato fondamentalmente pensando all'accessibilità e alla rigiocabilità, utilizzando al contempo la caratteristica rima e il modo malizioso di Dr. Seuss.

Guarda qui sotto il trailer di annuncio del gioco e alcune immagini dell'azione.