The Coalition: "Non abbiamo mai parlato di Gears of War: E-Day andare su PlayStation 5"

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Una delle più grandi sorprese durante l'Xbox Games Showcase è stata che Microsoft sta ora tornando a sviluppare giochi esclusivi. Sia Gears of War: E-Day che Clockwork Revolution sono stati confermati come titoli esclusivi per console.

Tuttavia, ci sono forti indicazioni che questa decisione sia stata presa in fretta, anche se i dirigenti di Xbox hanno affermato che la decisione era nota internamente da un mese prima dell'annuncio. Infatti, solo un giorno dopo la presentazione di Gears of War: E-Day, è stato pubblicato un trailer che elencava la PlayStation 5 come uno dei formati - e E-Day è stato anche classificato per l'età per PlayStation 5 lo stesso giorno in cui è stato confermato come esclusiva Xbox.

Eurogamer ha recentemente partecipato a una sessione di domande e risposte specificamente sull'E-Day e ha colto l'occasione per cercare di chiarire un po' di argomento su questo. Si è scoperto che The Coalition afferma che non c'è mai stata alcuna intenzione di rilasciare una versione per PlayStation 5 (nonostante i video ufficiali la riportassero per la console Sony e la classificazione PEGI), e il direttore creativo dello studio Matt Searcy afferma:

"Beh, non abbiamo mai parlato del fatto che passasse su PS5."

È supportato in questo da Nicole Fawcette, direttrice del marchio dello studio, che spiega che "non è mai stato cambiato."

Detto ciò, sta a te decidere da che parte credere, ma tutto considerato, sembra che potrebbe esistere una versione PlayStation 5 praticamente finita del gioco che non vedrà mai la luce.