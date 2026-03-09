The Division è stato originariamente concepito come un MMO: "Penso che abbiamo sottovalutato la sfida tecnica di creare un nuovo motore e un gioco molto complicato allo stesso tempo"

HQ

The Division è uno dei titoli più amati da Ubisoft negli ultimi anni, come dimostra il nuovo record di giocatori simultanei stabilito da The Division 2 su Steam. Per celebrare il decimo anniversario dell'uscita del primo gioco e con The Division 3 all'orizzonte, Massive Entertainment, gli sviluppatori del gioco, hanno condiviso un video quotidiano di tipo sviluppo che rivela nuovi dettagli sul processo dietro The Division.

Tra tutti i dettagli dietro le quinte, la prima cosa che colpisce è che The Division doveva inizialmente essere un MMO. Anche se non abbiamo visto molto di quella visione del gioco, ci chiederemo sempre se il gioco avrebbe potuto funzionare con questo approccio e conosciamo anche alcuni dei problemi tecnici che il team ha affrontato.

Snowdrop: La chiave del successo e un mal di testa

Parte dell'impatto iniziale del gioco è stato dovuto alla grafica e al gameplay, che utilizzavano il nuovo motore Snowdrop, ma da quel primo annuncio all'E3 2013 fino al lancio, gli sviluppatori hanno dovuto lavorare molto duramente. L'ex amministratore delegato di The Division, David Polfeldt, ricorda: "Pensavo sarebbe stato più facile passare dall'annuncio del 2013 al lancio". "Penso che abbiamo sottovalutato la sfida tecnica di creare un nuovo motore e un gioco molto complicato allo stesso tempo."

Quando si crea un gioco, l'annuncio iniziale è importante, ma lo sono anche le promesse fatte e ciò che può essere mantenuto nel prodotto finale. Ubisoft ha avuto molte brutte esperienze in passato, quando giochi come Watch Dogs promettevano molto nel loro annuncio iniziale, ma il prodotto finale non ha soddisfatto le aspettative. Polfeldt ne era consapevole: "Avevamo fatto queste grandi promesse e stavamo davvero mettendo alla prova la pazienza di tutti".

Imparare dal passato per migliorare il futuro

Se una cosa è chiara da questo diario di sviluppo, è che tutte le menti dietro The Division hanno usato tutta la loro esperienza e conoscenza per continuare a plasmare The Division 3 e il suo universo con fumetti, libri e serie. È chiaro che tutto il team creativo dietro il gioco si diverte profondamente a dare nuova vita all'universo che hanno creato, quindi possiamo aspettarci che The Division 3 sia pieno di nuove funzionalità che i fan sicuramente apprezzeranno. È possibile che tornino a quell'idea iniziale sotto forma di un MMO, che alla fine è diventato The Division, e aggiungano elementi di quel gameplay alla serie

Puoi guardare il diario di sviluppo qui con filmati mai visti prima della prima versione MMO di The Division al minuto 1:41.

HQ

Ti sarebbe piaciuto vedere quella versione MMO di The Division? Forse in futuro potranno rivedere un gioco con quelle caratteristiche...