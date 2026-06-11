The Drifter arriverà su Nintendo Switch e Switch 2 il 22 giugno

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Poco meno di un anno dopo il suo rilascio su Steam, il piccolo studio australiano Powerhoof (solo due sviluppatori, Dave Lloyd e Barney Cumming) ha annunciato che la sua avventura grafica The Drifter, acclamata come uno dei migliori giochi del 2025, arriverà sulle console Nintendo Switch il 22 giugno.

Su Nintendo Switch 2, The Drifter supporta fino a risoluzione 4K a 120 fps, oltre a pixel art con transizioni super fluide mentre ti muovi sullo schermo. Ci saranno anche diversi schemi di controllo (puoi scegliere tra doppia levetta o il tradizionale 'punta e clicca' usando la modalità mouse del Joy-Con 2).

Se ti piacciono le storie in stile pulp avvincenti e non hai ancora provato The Drifter, questo è il momento ideale per immergerti. Guarda qui sotto il nuovo trailer di Switch.