The Elder Scrolls III: Morrowind ora può essere riprodotto su un browser

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The Elder Scrolls III: Morrowind sta seguendo le orme di Doom, dato che l'amato RPG sembra essere portato in ogni sorta di luogo insolito. Ora puoi giocare al classico viaggio di Bethesda nelle terre dei Dunmer su un browser, dato che un utente creativo di Reddit è riuscito a far partire l'intero gioco senza bisogno di installazione.

Scoperto da Eurogamer, un utente di Reddit Dumpster_Buddy ha detto di aver preso il motore OpenMW, un motore open-source che permette di eseguire Morrowind, funzionando su WebAssembly. Questo significa che puoi aprire una scheda del browser e iniziare a giocare a Morrowind. Nessuna installazione, nessun launcher, basta un clic e sei in Seyda Neen. Puoi salvare i tuoi progressi, far funzionare il gioco con un gamepad e vederlo proprio come funzionerebbe, ad esempio, se lo lanciassi su Steam o GOG.

Quando diciamo che non c'è installazione, potrebbe essere un po' fuorviante, dato che servono i file Morrowind sul tuo sistema per poterlo riprodurre dal browser. Se avessi quei file su un disco portatile, però, potresti portare con te tutto Morrowind ovunque tu vada, pronto a funzionare da qualsiasi PC tu possa collegare il disco. C'è una mod che puoi provare qui con un piccolo mondo di esempio, forse la distrazione perfetta per una pausa pranzo.