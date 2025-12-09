The Elder Scrolls V: Skyrim ora nativo su Nintendo Switch 2 Tutto il contenuto mod dell'ultimo decennio, tutti i DLC e l'ottimizzazione tecnica e delle prestazioni: è ora di FUS-RO-DAH di nuovo!

HQ Potrebbe esserci ancora qualcuno nel mondo dei videogiochi degli ultimi 15 anni che non ha ancora giocato (o almeno provato) The Elder Scrolls V: Skyrim in una delle sue tante versioni distribuite su tre generazioni di hardware console, escludendo quelle portatili. Ma ancora oggi, 14 anni dopo la sua uscita originale, Bethesda sta rilasciando una nuova versione di Skyrim, specificamente per Nintendo Switch 2. Come indicato nel trailer, TES V Anniversary Nintendo Switch 2 Edition includerà ora tempi di caricamento migliorati, grafica, contenuti da migliaia di mod del Creation Club, le tre espansioni ufficiali (Hearthfire, Dawnguard e Dragonborn) e il pacchetto esclusivo Nintendo con la veste hyliana, lo scudo e la Spada Suprema per il nostro Dovahkiin. Inoltre, è stato confermato che questa versione anniversaria di Skyrim per Switch 2 sarà un aggiornamento completamente gratuito per chi possiede già il gioco su Nintendo Switch. Niente male, vero? Ora puoi tornare a The Elder Scrolls V: Skyrim, per la prima volta nativo di Nintendo Switch 2, e dare un'occhiata al trailer qui sotto. HQ