The Fantastic Four: First Steps debutterà su Disney+ a novembre
L'ultimo film del Marvel Cinematic Universe ha avuto il suo debutto in streaming rivelato.
Sono già passati tre mesi da quando l'ultimo filmMarvel Cinematic Universe ha fatto il suo arrivo nelle sale. A causa di come si è formato il calendario Marvel Studios, tutti e tre i film cinematografici previsti sono arrivati entro la metà di luglio e non ne avremo un altro almeno fino a luglio 2026, quando debutterà Spider-Man: Brand New Day.
Inutile dire che Marvel i fan devono razionare i film che stanno ricevendo negli ultimi tempi, e questo include The Fantastic Four: First Steps. L'ultimo film è in circolazione da qualche mese e se non siete andati al cinema e non l'avete visto sul grande schermo - cosa che a quanto pare non molti hanno fatto a giudicare dai 521 milioni di dollari al botteghino, una frazione di quanto guadagnava Marvel - sarete presto in grado di sperimentare l'introduzione di Marvel di First Family comodamente da soli casa.
La data di streaming Disney+ del film è stata rivelata, con The Fantastic Four: First Steps in arrivo sul servizio il 5 novembre. In meno di due settimane potrete vedere il film che abbiamo recensito in estate.
Hai intenzione di guardare The Fantastic Four: First Steps su Disney+?