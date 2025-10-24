The Fantastic Four: First Steps debutterà su Disney+ a novembre

HQ

Sono già passati tre mesi da quando l'ultimo filmMarvel Cinematic Universe ha fatto il suo arrivo nelle sale. A causa di come si è formato il calendario Marvel Studios, tutti e tre i film cinematografici previsti sono arrivati entro la metà di luglio e non ne avremo un altro almeno fino a luglio 2026, quando debutterà Spider-Man: Brand New Day.

Inutile dire che Marvel i fan devono razionare i film che stanno ricevendo negli ultimi tempi, e questo include The Fantastic Four: First Steps. L'ultimo film è in circolazione da qualche mese e se non siete andati al cinema e non l'avete visto sul grande schermo - cosa che a quanto pare non molti hanno fatto a giudicare dai 521 milioni di dollari al botteghino, una frazione di quanto guadagnava Marvel - sarete presto in grado di sperimentare l'introduzione di Marvel di First Family comodamente da soli casa.

La data di streaming Disney+ del film è stata rivelata, con The Fantastic Four: First Steps in arrivo sul servizio il 5 novembre. In meno di due settimane potrete vedere il film che abbiamo recensito in estate.

Hai intenzione di guardare The Fantastic Four: First Steps su Disney+?