The Fantastic Four: First Steps vede un calo di quasi il 70%, The Naked Gun apre forte al botteghino

Un altro fine settimana è andato, un altro momento per guardare chi sono stati i più grandi vincitori e perdenti al botteghino. Sembra che, nonostante le recensioni positive e un cast stellare, la Marvel potrebbe non essere ancora in grado di mantenere il pubblico dopo un roboante weekend di apertura con The Fantastic Four: First Steps.

Da Box Office Mojo, possiamo vedere che il film ha raccolto 40 milioni di dollari negli Stati Uniti lo scorso fine settimana, un calo del 66% rispetto al suo weekend di apertura. Questo non è il peggior calo del secondo fine settimana che la Marvel abbia visto, nemmeno il peggiore di quest'anno, ma considerando che Superman della DC ha segnato un calo del 53% nel suo secondo fine settimana, sembra che il pendolo si stia spostando verso il nuovo e più luminoso universo dei fumetti.

Tuttavia, The Fantastic Four: First Steps ha accumulato 368 milioni di dollari in tutto il mondo, il che significa che entro la fine della sua corsa avrà probabilmente superato i totali di Captain America: Brave New World e Thunderbolts*.

Altrove al botteghino, The Naked Gun ha ottenuto un'apertura di 28,5 milioni di dollari, guadagnando una delle più grandi aperture di commedie negli Stati Uniti in questo decennio. Inoltre, il nuovo film d'animazione The Bad Guys 2 ha incassato 44 milioni di dollari in tutto il mondo e ha ancora molta strada da fare se vuole catturare il film originale da 250 milioni di dollari.