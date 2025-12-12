The Free Shepherd è il primo gioco annunciato ai The Game Awards 2025

Se c'è un modo per conquistare rapidamente i giocatori, è avere un cane come protagonista. Un inizio solido per The Game Awards, con The Free Shepherd che è stato il primo gioco presentato come parte della vettaforma.

Abbiamo avuto una discreta visione di quella che sembra un'avventura visivamente affascinante in The Free Shepherd, dove giocheremo nei panni di un Border Collie che si avventura tra campi ventosi, attraversa acque agitate e scopre un pilastro dall'aspetto magico che esce dal terreno.

The Free Shepherd non entrerà nel calendario 2026, in rapida crescita, e sarà lanciato invece nel 2027. Dai un'occhiata al trailer qui sotto se vuoi vedere il prossimo cane che sicuramente conquistarà il cuore dei giocatori.