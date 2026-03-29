The Furious porterà azione frenetica al cinema questo maggio

Anche se forse non è un film che conosci molto, credici quando diciamo che vorrai considerare di vedere The Furious al cinema quando debutterà tra un paio di mesi. Se sei anche solo un appassionato di azione e violenza ben coreografata, questo è un film che dovrebbe catturare e mantenere il tuo interesse, e anche di più.

Provenendo da Lionsgate, la premessa di The Furious può essere ridotta al più semplice così: due persone non si fermano davanti a nulla per salvare i loro cari rapiti. Una spiegazione più dettagliata esplorerebbe ulteriormente come questo film intrecci poliziotti corrotti, spietati reti, traffico di esseri umani e altro ancora, come afferma così eloquentemente la sinossi ufficiale.

"Dopo che la figlia di Wang Wei (Xie Miao) viene rapita da una rete criminale e lui non riceve aiuto dalla polizia corrotta, Wei si lancia in una furia per cercarla. Il suo unico alleato è Navin (Joe Taslim) - un giornalista implacabile la cui moglie è misteriosamente scomparsa. Spinti da una vendetta furiosa, la coppia improbabile combatte spietatamente contro i rapitori in questo esplosivo scontro di arti marziali."

Se questo ha già attirato la tua attenzione, il trailer ufficiale ti convincerà che The Furious merita il tuo tempo, tutto questo quando debutterà nelle sale il 29 maggio. Guarda qui sotto il trailer violento e ricco di azione.