The Last of Us Multiplayer Il regista dice che non lascerà mai più che un progetto a cui ha lavorato "non veda più la luce del giorno"

The Last of Us Multiplayer Gioco sarà probabilmente uno dei più grandi 'e se' videoludici degli anni 2020. Il progetto è stato cancellato da Naughty Dog, presumibilmente dopo che Bungie l'ha guardato e ha deciso che non era abbastanza forte per competere nel mercato odierno. Tuttavia, gli sviluppatori che avevano lavorato al progetto ci credevano ancora, e il regista avrebbe voluto vederlo pubblicato, solo per sapere se l'hype esterno avrebbe potuto essere all'altezza dell'accoglienza che ha ricevuto internamente.

Vinit Agarwal, l'ex direttore del gioco del titolo The Last of Us Multiplayer, ha detto che "è incredibile quanti miei ex colleghi mi scrivono ancora oggi dicendo quanto sarebbe stato fantastico TLOU Online." Alcuni lo hanno definito "il miglior gioco multiplayer che abbiano mai giocato." A causa dell'esperienza di vedere il progetto cancellato davanti ai suoi occhi, Agarwal fece un voto. "Non lascerò mai più che quello su cui lavoro non veda la luce del giorno," disse.

È possibile che The Last of Us Online sia stato la scarica di adrenalina multiplayer che tutti stavamo aspettando. D'altra parte, avrebbe potuto inciampare altrettanto facilmente come abbiamo visto fare a tanti giochi live-service negli ultimi anni. Highguard ha dimostrato che le impressioni interne contano ben poco quando si scambia un gioco al pubblico, ma ci saranno sempre fan che si chiedono come sarebbe stato il The Last of Us Multiplayer se non fosse stato cancellato.