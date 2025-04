The Last of Us: Part II Remastered ha un lancio migliore rispetto alla Parte I su PC

HQ

The Last of Us: Part II Remastered è finalmente uscito su PC e i fan si sono riversati per dargli un'occhiata sulla nuova piattaforma. Combinando il gioco originale per PS4 con le funzionalità apportate alla versione rimasterizzata per PS5, come la modalità roguelike No Return, la versione per PC sembrava promettente, ma è stata all'altezza delle aspettative?

Ha avuto un giorno di lancio abbastanza forte, raccogliendo 23.000+ giocatori il giorno del lancio (secondo SteamDB), che è un po' meno del picco di lancio di The Last of Us: Part I, ma questo numero potrebbe crescere man mano che raggiungiamo il fine settimana.

Tuttavia, The Last of Us: Part II Remastered è in gran parte visto come un porting migliore di The Last of Us: Part I, poiché quest'ultimo è stato lanciato con un'accoglienza mista per quanto riguarda le sue prestazioni. Tuttavia, ci sono ancora alcuni problemi che i giocatori hanno, inclusi problemi con il limite di frame rate e qualche arresto anomalo qua e là. Ma, con una valutazione positiva del 90% su Steam al momento in cui scriviamo, sembra che le persone siano molto contente di The Last of Us: Part II Remastered su PC in questo momento.