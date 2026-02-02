The Last of Us sembra destinato a concludersi con la sua terza stagione su HBO

HQ

Nonostante le affermazioni secondo cui The Last of Us non è riuscito a concludere le storie di entrambi i giochi in tre stagioni, sembra che HBO farà proprio questo. Il primo gioco è stato trattato nella prima stagione, e il secondo ha trattato la metà della storia di Ellie in The Last of Us: Part II. Concluderemo la prospettiva di Abby nella terza stagione, e poi sembra che sia finita.

Parlando con Deadline, il CEO e presidente di HBO Casey Bloys è stato chiesto se la serie avrebbe concluso con la prossima stagione, insieme alla commedia drammatica di successo Hacks. "Sembra proprio così, ma su decisioni come questa, lasceremo la differenza agli showrunner. Quindi puoi chiedere a loro," disse Bloys.

Potrebbe essere una risposta un po' scambiata, ma Bloys probabilmente confermerebbe se fossero previsti altri contenuti nello studio. La terza stagione di The Last of Us probabilmente ci porterà fino alla fine di The Last of Us: Parte II. Dato che Naughty Dog non ha prodotto altro materiale di riferimento per HBO, sembra che la rete non rischierà di raccontare una storia su cosa succede a Ellie, Abby e al resto dei nostri sopravvissuti là fuori.