The Occultist inizierà a nutrire i tuoi incubi da domani

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Qui a Gamereactor, sentiamo parlare di The Occultist da oltre quattro anni, da quando DALOAR Studios (allora conosciuta come Pentakill Studios) ha presentato il loro concept per un'avventura soprannaturale e ha rivelato i loro ambiziosi piani per trasformarla non solo in un videogioco, ma in un film. Nel corso degli anni, il progetto si è evoluto, attirando sempre più attenzione e elogi, anche se la sua pubblicazione è stata anche ritardata... fino ad ora.

Domani, 8 aprile, The Occultist porterà terrore su PC e console, e abbiamo già il trailer di lancio mozzafiato da accompagnare. In The Occultist, giocheremo nei panni di Alan Rebels (la cui voce suonerà familiare, dato che è doppiato da Doug Cockle, lo stesso attore che ha doppiato Geralt di Rivia in The Witcher 3: Wild Hunt), un uomo con una strana connessione con l'aldilà che non riesce a sfuggire ai suoi ricordi in Godstone.

Un mistero che vale la pena esplorare, a meno che tu non abbia un cuore debole. Suonerai The Occultist domani?