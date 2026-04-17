The Odyssey di Christopher Nolan durerà meno di tre ore

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Christopher Nolan può essere noto per i suoi film un po' lunghi, ma se guardi la sua filmografia, non sono tutte saghe di tre ore. Oppenheimer ha appena baciato il traguardo delle tre ore, per esempio, e The Odyssey non lo raggiunge nemmeno.

Come ha confermato la moglie e produttrice di Nolan, Emma Thomas, a Deadline, la durata di The Odyssey sarà inferiore a tre ore. Al momento, Thomas non è esattamente sicuro della durata reale, dato che il team è ancora in post-produzione del film.

The Odyssey uscirà a luglio e ha avuto la sua prima proiezione al CinemaCon questa settimana. Deadline sembra piuttosto alto sul film, paragonandolo a epopei tradizionali di Hollywood, come Lawrence d'Arabia e Il ponte sul fiume Kwai. Dovremo vederlo con i nostri occhi più avanti quest'anno, ma ci sono molte grandi aspettative dopo che l'ultimo successo di Nolan ha ottenuto un grande successo al botteghino e più di un paio di Oscar.