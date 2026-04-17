The Odyssey di Christopher Nolan durerà meno di tre ore
Nonostante la reputazione di Nolan per la lunga durata, sembra che abbia almeno ridotto un po' di grasso da questa prossima epopea.
Christopher Nolan può essere noto per i suoi film un po' lunghi, ma se guardi la sua filmografia, non sono tutte saghe di tre ore. Oppenheimer ha appena baciato il traguardo delle tre ore, per esempio, e The Odyssey non lo raggiunge nemmeno.
Come ha confermato la moglie e produttrice di Nolan, Emma Thomas, a Deadline, la durata di The Odyssey sarà inferiore a tre ore. Al momento, Thomas non è esattamente sicuro della durata reale, dato che il team è ancora in post-produzione del film.
The Odyssey uscirà a luglio e ha avuto la sua prima proiezione al CinemaCon questa settimana. Deadline sembra piuttosto alto sul film, paragonandolo a epopei tradizionali di Hollywood, come Lawrence d'Arabia e Il ponte sul fiume Kwai. Dovremo vederlo con i nostri occhi più avanti quest'anno, ma ci sono molte grandi aspettative dopo che l'ultimo successo di Nolan ha ottenuto un grande successo al botteghino e più di un paio di Oscar.