La RefCam, che mostra il punto di vista dell'arbitro in diretta, debutterà in Spagna nella finale della Copa del Rey questo fine settimana

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La RefCam, una bodycam indossata dagli arbitri di calcio, viene gradualmente introdotta nelle competizioni calcistiche, per mostrare esattamente cosa l'arbitro sta guardando in ogni momento durante la partita, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di visione per i tifosi, una visione più approfondita di ciò che accade durante la partita e di portare maggiore trasparenza nelle decisioni degli arbitri.

La Federazione Spagnola di Calcio e la LaLiga hanno annunciato che la RefCam sarà utilizzata per la prima volta in Spagna questa settimana.

La finale della Copa del Rey tra Atlético de Madrid e Real Sociedad, sabato 18 aprile alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST, sarà la prima partita a usarla, arbitrata da Javier Alberola, e la telecamera avrà anche un microfono. Sarà compito del broadcaster come mescolare le tradizionali telecamere panoramiche con questo punto di vista dell'arbitro, il che porterà a immagini spettacolari e dovrebbe aiutare a comprendere meglio le decisioni dell'arbitro.

Successivamente, sarà utilizzata anche in altre partite, tra cui Barça contro Celta il 22 aprile, Betis contro Real Madrid il 24 aprile, Valencia contro Atleti e la finale Clásico Barcellona contro Real Madrid il 10 maggio.