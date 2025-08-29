The Rogue Prince of Persia gli sviluppatori spiegano come si sono preparati per le ondate di nuovi giocatori con il lancio della versione 1.0

HQ

The Rogue Prince of Persia ha avuto un periodo di grande successo in accesso anticipato. Non si è protratto troppo a lungo, quindi i giocatori non si sono chiesti se il gioco avrebbe mai visto un lancio 1.0 e ha costantemente preso in considerazione il feedback dei giocatori per produrre miglioramenti nel tempo.

Tuttavia, ogni gioco in accesso anticipato ha le sue sfide, e alla Gamescom abbiamo avuto modo di chiedere al responsabile marketing di Evil Empire Matthew Houghton e al direttore artistico di The Rogue Prince of Persia Dylan Eurlings come hanno affrontato una di queste sfide. In particolare, abbiamo chiesto quanto sia stato difficile bilanciare il gioco sapendo che al lancio della 1.0 ci sarebbero state ondate di nuovi giocatori in competizione con i veterani più accaniti.

"Abbiamo cercato di renderlo accessibile a tutti prima di tutto", ha detto Houghton. "E poi potresti fare una corsa, non facilmente, ma se conosci i roguelike d'azione, probabilmente potresti fare la tua prima corsa in un paio d'ore. Ma abbiamo un sacco di livelli di difficoltà che puoi aggiungere in seguito. Ti personalizzi... Ci sono così tante cose da scoprire... Quindi, sì, la nostra idea era di renderlo più accessibile rispetto ad altri roguelike d'azione, ma in seguito puoi adattarlo per essere come vuoi, in pratica".

Sembra che la personalizzazione dei giocatori abbia contribuito ad attirare molte persone verso The Rogue Prince of Persia. Se volete scoprire altri segreti sulla preparazione del lancio della versione 1.0 e ascoltare una breve discussione sul film Prince of Persia, date un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: