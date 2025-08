The Sims 4 è qui per restare

HQ

Non è un segreto che il franchise di The Sims sia una mucca da mungere per EA e probabilmente continuerà ad esserlo per il prossimo futuro. Expansion pack, stuff pack e vari altri componenti aggiuntivi sono stati a lungo un punto fermo per l'aggiunta di nuovi contenuti a The Sims 4 - anche se la maggior parte di essi non è gratuita, ovviamente. Molti fan fedeli hanno speso somme assurde di denaro per mantenere aggiornato il loro gioco e, secondo EA, questo è qualcosa che vogliono assolutamente tenere in considerazione quando pianificano il futuro della serie.

In un'intervista esclusiva con Variety, Laura Miele, Presidente dell'Intrattenimento di EA, ha commentato così il futuro di The Sims:

"Quello che stiamo facendo è aggiornare e rinfrescare tutta questa tecnologia, e aggiungeremo modalità di gioco, ma creeremo e aggiorneremo anche la tecnologia di base e l'esperienza utente di base sul gioco principale".

In precedenza è stato rivelato che EA prevede di introdurre una qualche forma di multiplayer in The Sims 4, anche se per ora non è chiaro come sarà effettivamente. Ha continuato:

"Quindi ci sarà questa simulazione di vita, ci saranno funzionalità multiplayer, avremo espressioni mobili di questo. Stiamo facendo anche giochi accoglienti e altri in arrivo. Abbiamo pubblicato con Nintendo dei giochi accoglienti in Asia per 'The Sims'. Vedo 'The Sims' come un ecosistema significativo e un universo di molteplici esperienze di 'Sims' su cui dobbiamo costruire".

Molti fan hanno espresso il loro disappunto per l'allontanamento dalla progressione naturale della serie – vale a dire, un sequel diretto (The Sims 5) – ma Miele insiste che questa è la strada giusta da percorrere.

"Quello che non vorrei che accadesse è che tu debba ricominciare dal giorno zero e ricominciare da zero e rinunciare a tutte le cose che hai creato, rinunciare a tutti i contenuti che hai acquistato nel corso degli anni. Abbiamo pubblicato oltre 85 pacchetti di contenuti negli ultimi 10 anni su 'The Sims 4 ', quindi reimpostarli non è facile per i giocatori e non è una buona idea per la nostra community.

Tradizionalmente, la serie The Sims è ricominciata da capo con ogni nuovo capitolo, ma secondo Miele, EA ora vuole allontanarsi da quel modello per preservare ciò che la comunità ha costruito. Un vero Sims 5 inizia a sembrare sempre più distante. Più avanti nell'intervista, ha anche condiviso pensieri sul film di The Sims attualmente in fase di sviluppo – che, in particolare, vede la stessa Barbie, Margot Robbie, legata al progetto.

"Da un punto di vista tecnologico, dal punto di vista dell'innovazione, siamo in un momento in cui possiamo effettivamente co-creare contenuti ed essere un moltiplicatore l'uno per l'altro e avere queste grandi esperienze per i fan. Sarà così completo e appagante portare i contenuti in modo lineare e interattivo, contemporaneamente, e persino adattarli ai fan e a come stanno andando le cose. Quando abbiamo un paio di idee su come andare sul mercato con un film e un paio di espressioni diverse, penso che l'opportunità sia così matura".

EA ha chiaramente un sacco di carne al fuoco quando si tratta di The Sims, ma The Sims 5 non è ancora in vista.

Pensi che EA stia andando nella giusta direzione?