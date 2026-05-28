The Sims si congratula con Paralives perché sembra che tutti abbiano un nuovo life sim preferito

HQ

Paralives, il simulatore di vita dello studio Paralives, sembra aver sparato al re e aver colpito. Dopo che InZOI non è riuscito a sfidare The Sims e a catturare la magia del life sim come la gente sperava, Paralives è intervenuto per darci un altro regno in cui abbiamo il controllo completo sulle vite degli esseri digitali.

Il gioco è stato lanciato in Early Access questa settimana e ha già raggiunto un picco storico di 78.603 giocatori (tramite SteamDB). Considerando che il gioco richiederà ancora un paio d'anni per raggiungere lo status 1.0, e che è apparso in gran parte dal nulla come simulazione di vita indie, questo è davvero impressionante. Inoltre, il gioco ha un punteggio positivo dell'86% su Steam con oltre 6.000 recensioni finora. The Sims stesso ha persino fatto un gesto di fronte al successo di Paralives, in un nuovo post su X/Twitter dove si diceva "i fan dei life sim stanno mangiando bene!"

L'unico posto dove Paralives si spera di andare è verso l'alto. Sono previsti altri contenuti nei prossimi anni, tra cui accesso a animali domestici, auto, piscine e altro ancora. Come ha rilevato PCGamer, il primo grande aggiornamento dei contenuti ha una data di uscita provvisoria al quarto trimestre di quest'anno, quindi non aspettatevi subito un sacco di novità. Al momento, sembra che la priorità più grande per Paralives Studio sia sistemare tutti i problemi di Early Access in cui la gente si è imbattuta ultimamente.