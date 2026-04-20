The Super Mario Galaxy Movie continua a pagare nei cinema avvicinandosi ai 750 milioni di dollari

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Ci sono alcuni film che arriveranno al cinema quest'anno e ci aspettiamo che raggiungano il tanto sfuggente traguardo del miliardo di dollari. Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, forse anche Toy Story 5. Il primo arrivo che ci aspettavamo per raggiungere questo traguardo è stato The Super Mario Galaxy Movie, che cercherà di riflettere in parte il successo del suo predecessore, che ha raggiunto circa 1,36 miliardi di dollari nelle sale.

Finora, The Super Mario Galaxy Movie si sta rivelando una mossa di successo al botteghino, dato che il film è appena uscito dal suo terzo weekend nelle sale e ha raggiunto ora l'impressionante cifra di 747 milioni di dollari, secondo Box Office Mojo. Anche se può sembrare che ci sia ancora molta strada da fare, va detto che i film d'animazione tendono ad avere un successo incredibile e inoltre il film non uscirà in Giappone prima del 24 aprile, suggerendo che un enorme afflusso di vendite di biglietti potrebbe arrivare questa settimana.

Se The Super Mario Galaxy Movie riuscirà a superare il miliardo di dollari, sarà il primo film dell'anno a raggiungere questo status e allo stesso modo il 61° film a raggiungere questa traguardo.

Hai già visto il film? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata.