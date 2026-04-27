The Super Mario Galaxy Movie continua il successo cinematografico superando gli 870 milioni di dollari nelle sale

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È stato un weekend davvero epico al botteghino, con diversi film che hanno avuto giorni eccellenti. Non solo Michael ha ricevuto un'accoglienza impressionante di 213 milioni di dollari, ma Project Hail Mary ha ora superato la soglia dei 600 milioni e si avvicina sempre di più a diventare il secondo film più grande del 2026 finora.

Oltre a questo, l'attuale colosso di The Super Mario Galaxy Movie ha avuto un altro weekend brillante, incassando decine di milioni di dollari e avvicinandosi ancora di più al sfuggente traguardo del miliardo di dollari che nessun film ha superato finora quest'anno solare.

Secondo The Hollywood Reporter, The Super Mario Galaxy Movie ha ora superato gli 871 milioni di dollari al botteghino globale, includendo i conteggi di domenica 26 aprile. Questo significa che deve generare meno di 130 milioni di dollari per diventare un film da un miliardo di dollari, un'impresa che è a portata di mano e possibile considerando le straordinarie dinamiche che tendono ad avere i film d'animazione e anche la mancanza di concorrenza animata nei cinema per il prossimo futuro.

Se non hai ancora visto The Super Mario Galaxy Movie, assicurati di leggere la nostra recensione dedicata.