The Super Mario Galaxy Movie sta per diventare il film con il maggior incasso del 2026

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La maggior parte degli spettatori di cinema in Europa e America potrebbe non avere idea di quale sia il film più importante attualmente al botteghino mondiale, dato che, nonostante alcuni nomi importanti abbiano debuttato e altri successi recenti come Project Hail Mary, il colosso attuale è il film cinese Pegasus 3. Il film ha ricavato quasi tutti i suoi ricavi nel mercato interno, motivo per cui è passato quasi inosservato altrove, in modo simile a Ne Zha 2 lo scorso anno.

Il motivo per cui lo menzioniamo è che Pegasus 3 sta per essere spodestato dal trono in cima al botteghino. The Super Mario Galaxy Movie, dopo un altro weekend straordinario, è subito dietro al film cinese, solo 12 milioni di dollari dietro l'attuale sedente al trono, con 640 milioni di dollari, secondo Box Office Mojo.

Sì, The Super Mario Galaxy Movie ha già incassato circa la metà delle vendite totali al botteghino di The Super Mario Bros. Movie, avendo superato i 628 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo. Questo dimostrerà che il film ha già un enorme successo, e la cosa fondamentale è che il film non è ancora uscito in alcune regioni, incluso il Giappone, cosa che avverrà tra un paio di settimane.

Non è chiaro se il film riuscirà a raggiungere il suo predecessore, poiché ciò richiederà continui ottimi successi, ma una cosa sembra essere chiara: guadagnare almeno 1 miliardo di dollari non è affatto fuori discussione.

Hai già visto The Super Mario Galaxy Movie ? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata.