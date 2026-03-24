The Super Mario Galaxy Movie sta prendendo il più piccolo portapopcorn di sempre

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Sai com'è di solito con le grandi anteprime cinematografiche di questi tempi, dove spesso vengono rilasciati porta-popcorn spettacolari e in edizione limitata, attirando i collezionisti nelle sale. Il prossimo The Super Mario Galaxy Movie non fa eccezione, e sicuramente pochi si sono persi la sensazione virale con Yoshi che tiene un uovo che si apre per rivelare i popcorn.

Ma... In realtà ci sono più contenitori per popcorn rispetto a quelli in preparazione per il film, incluso un record mondiale. Non perché sia il più grande o il più impressionante, però, ma il più piccolo. Se avete visto i trailer di The Super Mario Galaxy Movie, sapete che Bowser è stato ridotto a una dimensione più adatta ai criceti questa volta, e di conseguenza, Universal Products & Experiences ha creato un bollitore minuscolo che, secondo il Guinness dei Primati ( grazie, USA Today), è stato incoronato il "più piccolo contenitore funzionale per popcorn mai registrato."

È largo 6,6 centimetri e quindi contiene a malapena popcorn. Se vuoi mettere le mani su questo piccolo gioiello (che diventerà ridicolmente costoso sui siti di rivendita), dovrai andare nei cinema AMC negli Stati Uniti. Illumination, Nintendo e Universal Products & Experiences affermano in una dichiarazione congiunta:

"Il calderone in miniatura rappresenta l'ultimo esempio del ruolo crescente dei collezionabili teatrali nella creazione di esperienze cinematografiche immersive, offrendo al pubblico un modo unico per celebrare i mondi e i personaggi che amano molto tempo dopo i titoli di coda."

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