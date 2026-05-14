TheBurntPeanut non farà una rivelazione del volto nemmeno quando MrBeast gli offre 1 milione di dollari

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Uno degli streamer più popolari di oggi è TheBurntPeanut, un individuo che usa la tecnologia Vtuber per nascondere il suo vero volto ai fan, avendo invece occhi e bocca sovrapposti a una nocciolina. Poiché l'influencer agisce in questo modo, molti sono interessati a sapere se farà mai una presentazione del volto, anche se gli viene offerta una somma consistente per completare l'impresa.

In una recente diretta che includeva MrBeast, come ha notato Dexerto, il ricco creatore di TheBurntPeanut ha chiesto se avrebbe fatto una rivelazione del volto per 1 milione di dollari, a cui Peanut ha risposto con una smentita molto chiara e ferma.

MrBeast chiede "se qualcuno ti offre 1 milione di dollari, faresti vedere la faccia?" prima di chiedere "toglieresti la buccia all'arachidi?"

TheBurntPeanut ha poi risposto: "Se qualcuno ti offrisse un milione di dollari, ti toglieresti la pelle dal viso? Fratello, vuoi solo torturarmi, in diretta in diretta? No! Non mi mutilerò per soldi! Accidenti, Louise, MrBeast, io e la mia gente delle arachidi siamo stati perseguitati per troppo tempo da parte di tipi come voi."

Ti piacerebbe vedere TheBurntPeanut fare una presentazione del volto?