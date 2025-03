Thiago Motta esonerato dalla Juventus, sostituito da una leggenda croata

HQ

La Juventus ha sfruttato la pausa per le nazionali per pensare al proprio futuro ed è giunta alla conclusione che starà meglio senza l'allenatore Thiago Motta, che di recente ha subito una brutta battuta d'arresto: due sconfitte consecutive in Serie A (3-0 contro la Fiorentina, 4-0 contro l'Atalanta), scivolando dai posti in Champions League nel campionato italiano, così come le eliminazioni dalla Champions League contro il PSV e dalla Coppa Italia contro l'Empoli.

"Mi vergogno e spero che i miei giocatori provino lo stesso", ha detto Motta un mese fa, dopo essere caduto ai rigori contro l'Empoli, squadra abituata a giocare in seconda divisione.

L'ex nazionale italiano, che è stato nominato allenatore della Juventus nel giugno 2024 e sperava di avere il tempo di trasformare la sua visione della squadra in realtà, non finirà la stagione e sarà sostituito per il resto della stagione da Igor Tudor, un allenatore croato e una leggenda della Juventus (ha giocato per quasi un decennio tra il 1998 e il 2007 e, come allenatore, ha lavorato al Marsiglia, alla Lazio e anche alla Juventus come assistente nel 2020.

La società ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Il club augura loro buona fortuna per il futuro", ha detto la Juventus in un comunicato.