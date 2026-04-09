Thick as Thieves uscirà su PC già il mese prossimo

Se avete visto The Game Awards a dicembre, forse ricordate la breve apparizione del titolo indie stealth adventure di OtherSide Entertainment, Thick as Thieves, quando il progetto è stato annunciato durante la grande cerimonia di premiazione.

Sulla base di ciò, come parte del Triple-i Initiative Showcase, Thick as Thieves è tornato a comparire la sua data ufficiale di uscita con il mondo intero. E in realtà arriverà prima piuttosto che dopo.

Ci è stato detto che il titolo pubblicato da MegaBit uscirà già dal 20 maggio su PC, e che quando arriverà questo giorno, potremo immergerci nell' "esperienza accuratamente curata e di più ore che include due ladri, due mappe dinamiche e altamente rigiocabili, 16 contratti e 6 pezzi di equipaggiamento unici."

Ambientato in una città scozzese immaginaria chiamata Kincairn, Thick as Thieves è realizzato da un team di sviluppatori che include un gruppo di veterani del settore, come Warren Spector, Paul Neurath e persino Jeff Hickman.

Tenendo conto delle informazioni sulla data di uscita, dai una nuova occhiata a Thick as Thieves qui sotto.