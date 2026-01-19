Thomas Frank sotto pressione ma si prevede che rimanga alla guida del Tottenham Hotspur per la prossima partita

HQ

Ange Postecoglou concluse il suo mandato a Tottenham Hotspur con un trofeo europeo. Sebbene questo debba essere considerato un enorme successo considerando Spurs ' lunga siccità di trofei, il periodo di Postecoglou al club era ormai terminato a causa di una lunga serie di risultati deludenti nelle competizioni nazionali. Con una vacanza da allenatore in estate, Spurs ha portato l'ex allenatore ThomasBrentford Frank per prendere il suo posto e, si spera, riportare il club in forma in casa. Ma questo non è mai successo affatto e Spurs sono altrettanto scarsi questa stagione come lo erano la scorsa...

Ora che siamo a metà gennaio e i risultati peggiorano solo se non altro, con una pessima sconfitta contro West Ham che di recente non aiuta, ci sono molte conversazioni e speculazioni sul futuro dell'allenatore danese al Spurs, con i dirigenti di alto livello del club che si sono recatiati nella struttura di allenamento il 18 gennaio per discutere del ruolo di Frank nel club. Non è stata presa alcuna decisione durante il fine settimana, con nuovi rapporti di Sky Sports che affermano che Frank sarà a capo della squadra londinese il 20 gennaio, quando Borussia Dortmund si recherà Spurs Stadium per una Champions League.

Il rapporto aggiunge che non esiste un piano a lungo termine per i compiti di allenatore a Spurs, ma dopo i forti fischi dei tifosi dopo la partita di sabato, si aspetta che una sconfitta contro Dortmund domani possa segnare la fine del periodo di Frank a Spurs.