Thomas Tuchel debutta in Inghilterra con vittorie e gol, ma gli esperti inglesi non sono convinti

L'era di Thomas Tuchel come allenatore dell'Inghilterra è iniziata con due vittorie e cinque gol, ma contro rivali molto, molto peggiori: Albania e Lettonia (classificate 65 e 140 al mondo; L'Inghilterra è quarta). E finora, gli esperti in Inghilterra non sono troppo in alto nella squadra nazionale, credendo che ci sia ancora molto lavoro da fare se vogliono davvero vincere la Coppa del Mondo il prossimo anno.

"C'è stato poco, finora, a distinguere la squadra di Tuchel da quella che l'ha preceduta. Per lunghi periodi questa è stata una prestazione mortalmente noiosa dell'Inghilterra", ha detto Phil McNulty per BBC Sport, e ha detto che migliaia di posti erano vuoti a Wembley prima del fischio finale.

Descrive le vittorie come soddisfacenti, ma attese dato il livello dei loro rivali, e ora ha bisogno di trovare il "fattore x", qualcosa che non ha ancora visto con l'attuale squadra che ha ereditato da Gareth Southgate.

Le due partite sono state entrambe a porta inviolata, con Harry Kane che ha segnato in entrambe, già 71 gol in 105 presenze in nazionale, e il primo gol con i Tre Leoni di Reece James, che non ha avuto molti minuti al Chelsea, ma ha convinto Tuchel, e così l'ex portiere dell'Inghilterra David James, che ha detto alla BBC che il suo gol è stato uno dei migliori calci di punizione che ha visto da un po' di tempo, ma ha anche avuto dei rilievi dalla prestazione della squadra: "All'inizio sentivo che c'era un piano dall'Inghilterra che non funzionava del tutto, anche se era molto disciplinato".

Infine, John Murray, corrispondente di BBC Radio 5, afferma che sarà la Coppa del Mondo quando Tuchel verrà giudicato alla fine, anche se ci saranno partite più emozionanti a settembre, ottobre e novembre, tra cui la Serbia, classificata 32 al mondo.