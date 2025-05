Thomas Tuchel nomina la sua squadra inglese per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di giugno

HQ

Thomas Tuchel, ex allenatore delChelsea eBayern Munich diventato allenatore della nazionale inglese, ha nominato la sua prima squadra di giocatori a marzo per una manciata di partite internazionali, con molti curiosi di vedere come l'allenatore tedesco si sarebbe avvicinato a trasformare una squadra che notoriamente non è riuscita a vincere trofei in una vincitrice.

Mentre il suo primo tentativo di vincere l'argenteria arriverà nell'estate del 2026 alla Coppa del Mondo, Tuchel deve prima assicurarsi che l'Inghilterra sia presente all'evento principale. Il prossimo passo sulla strada delle qualificazioni arriverà a giugno, quando sono in programma due partite poco prima che molti giocatori tornino ai loro club per il Club World Cup. Con due partite in programma contro Andorra e Senegal (rispettivamente il 7 e il 10 giugno), è stata nominata l'ultima squadra dell'Inghilterra.

Portieri:



Jordan Pickford



Dean Henderson



James Trafford



Difensori:



Trent Alexander-Arnold



Dan Burn



Trevoh Chalobah



Levi Colwill



Reece James



Ezri Konsa



Myles Lewis-Skelly



Kyle Walker



Centrocampisti:



Jude Bellingham



Conor Gallagher



Morgan Gibbs-Bianco



Jordan Henderson



Curtis Jones



Cole Palmer



Declan Riso



Morgan Rodgers



Vedi forward:



Harry Kane



Eberechi Eze



Anthony Gordon



Noni Madueke



Bukayo Saka



Ivan Toney



Ollie Watkins