Thunderbolts* il cast rivela il vero titolo del film

Se ti sei grattato la testa sull'asterisco e sul suo significato in Thunderbolts* beh non devi più preoccuparti, poiché la Marvel e il cast del film hanno rivelato il titolo effettivo del film, che è The New Avengers.

Questo è qualcosa che chiunque abbia visto il film durante il fine settimana lo saprà, ma ora è ufficiale e possiamo farci strada con il vecchio titolo Thunderbolts*. Sarà interessante vedere se il film manterrà questo titolo di The New Avengers mentre si dirige verso un'uscita digitale, dato che gran parte del marketing è stato fatto chiamandolo Thunderbolts*.

Questo potrebbe essere un leggero spoiler per alcuni che non sono riusciti ad andare a vedere The New Avengers nel weekend di apertura, ma per coloro che lo hanno fatto e hanno visto la scena post-credits, è facile capire perché il nome del film è stato cambiato. La voce si sarebbe sparsa in entrambi i casi, e quindi sembra che la Marvel stia solo rimanendo al passo con le tendenze.

Cosa ne pensi del nuovo titolo Thunderbolts* ?